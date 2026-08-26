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Declaraciones a ARV

Rafa López: "Todo el mundo ha trabajado para que se imponga el marco de la extrema derecha"

El sociólogo afirma en Al Rojo Vivo que es muy fácil desestabilizar a la Unión Europea, es decir, con un ataque híbrido de Marruecos por activa y por pasiva.

rafa lópez

Otro de los temas de debate en Al Rojo Vivo ha surgido tras las declaraciones de Ángel Víctor Torres en la 'Cadena SER' en relación al posible uso de polideportivos para acotar a los inmigrantes que están por las calles de Ceuta como paso absolutamente imprescindible para las siguientes actuaciones.

El sociólogo Rafa López expone que todo el mundo ha trabajado para que "el marco de la extrema derecha se imponga". "Tenemos un Gobierno que, desde un primer momento, habló de un ataque de nuestra integridad territorial, no habló de un ataque humanitario. No hablo híbrido de Marruecos porque no se puede pronunciar a Marruecos, nadie puede pronunciar a Marruecos", asegura López.

"Tenemos una oposición que lo ha aprovechado, que ha demostrado que es muy fácil desestabilizar a la Unión Europea, es decir, con un ataque híbrido de Marruecos por activa y por pasiva se puede desestabilizar una ciudad y se puede desestabilizar a la Unión Europea", añade el sociólogo.

Además, López argumenta que más allá de los ataques racistas que estamos viendo, hay una mayoría de ceutíes que sienten que el Gobierno no ha estado, pide más Estado: "Es muy interesante también al hacer el análisis que hacemos, que el Estado no ha estado a la altura, que ha abandonado Ceuta y ese es uno de los problemas que hay. Hay que garantizar los derechos de los refugiados y garantizar los derechos inmigrantes y sobre todo de los menores".

Por último, el sociólogo destaca en Al Rojo Vivo que la necesidad inmediata de "garantizar la vuelta a la vida normal en Ceuta".

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