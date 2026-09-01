El monólogo de Florentino Fernández sobre la antigua Grecia: "Será la cuna de la civilización, pero por el sueño que da"

El humorista repasa los mitos de la antigua Grecia, los seres mitológicos y hasta los 'bifidus' de los yogures en este monologo que hemos recuperado de El Club de la Comedia, por el 20 aniversario de laSexta.

Florentino Fernández tiraba de humor en este monólogo recuperado de El Club de la Comedia para hablar de la antigua Grecia y de su particular manera de explicar todo aquello que no podían comprender. "¡Qué cultura! La cuna de la civilización, ¡será cuna por el sueño que da!", comenzaba el cómico.

Según explicó, los griegos tenían una solución para aquello que no entendían: inventarse un mito. Pero si hay algo que llamó especialmente la atención a Florentino era la capacidad de los griegos para "inventarse criaturas mitológicas mezclando sin ningún criterio". "El centauro, mitad hombre, mitad caballo. Los grifos, mitad águila, mitad león. Los faunos, mitad hombre, mitad cabra", enumeraba el humorista.

Aunque para Florentino Fernández había una cultura que les ganaba por goleada en esto de inventarse personajes fantásticos: los japoneses. "Me vas a comparar a Zeus con Pikachu, ¡que es mucho más poderoso!", sentenció entre risas, asegurando que en España también habíamos adaptado nuestras propias creencias a los nuevos tiemposs:"Si antes creíamos en los faunos, ahora creemos en los 'bifidus' porque lo pone en la tapa del yogur, ¿pero alguien ha visto uno?".

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

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