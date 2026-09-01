Una maestra pide quitar el asentamiento de migrantes en una escuela infantil: "No hablamos de racismo. Lo que ha venido no lo conocemos"

Esta maestra pide seguridad tanto fuera como dentro del centro, asegurando que si se instala un asentamiento de migrantes allí será imposible garantizarla porque estarán en contacto "con personas que no conocen".

Profesores y padres se manifiestan frente a una escuela infantil en Ceuta por la presencia de migrantes que están durmiendo allí al no tener otro lugar al que acudir.

Fadua Ali Mohamed, técnico de educación infantil y maestra, destaca que sienten "inseguridad" ante la situación que están viviendo. "Pedimos que nos quiten este asentamiento y lo lleven donde tengan que llevarlo", destaca.

De esta forma, pide seguirdad tanto dentro como fuera del centro. "Si montan un asentamiento, será imposible porque estaremos en contacto con personas que no conocemos", aclara, indicando que hay "buenos y malos como en todos lados" y que ellos no pueden ir a trabajar con esa incertidumbre.

Un momento que aprovecha para dejar claro que este no es un tema de "racismo". "Somos cuatro culturas que hemos convivido siempre y nos respetamos entre nosotros", destaca, aclarando que la cuestión es que "lo que ha venido no lo conocemos y no es parte de Ceuta ni de la ciudadanía".

"Nuestros menores tienen derechos e intereses que se deben cubrir al cien por cien por la ciudadanía ceutí", zanja.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.