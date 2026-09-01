Baldoví: "Veo la hipocresía de PP y Vox: dicen estar preocupadísimos por Ceuta, pero no colaboran en ninguna solución"

¿Qué dijo? El portavoz de Compromís en Les Cortes señala que la falta de respuesta del Ejecutivo durante el último mes ha agravado la situación en la ciudad y advierte de que esta crisis humanitaria está dando alas a la extrema derecha.

Joan Baldoví ha puesto el foco en la respuesta del Gobierno a la crisis migratoria de Ceuta y ha acusado al Ejecutivo de haber llegado tarde a una emergencia que, un mes después, sigue sin resolverse. "Durante todo el verano he visto un Gobierno que, a mi modo de ver, ha arrastrado los pies, se ha dormido y no ha tomado las decisiones que tenía que tomar", ha señalado en Al Rojo Vivo. A su juicio, esa falta de reacción ha contribuido a convertir la situación en "un polvorín" y evidencia, además, la falta de coordinación dentro del propio Ejecutivo, con posiciones diferentes entre ministros y entre éstos y el presidente.

El portavoz de Compromís en Les Cortes ha dirigido también sus críticas a PP y Vox, a los que acusa de aprovechar políticamente la crisis sin contribuir a resolverla. "Veo la absoluta hipocresía del Partido Popular y de Vox", ha afirmado, al considerar que ambos partidos dicen estar "preocupadísimos" por lo que ocurre en Ceuta pero no colaboran en medidas como la acogida de menores en otras comunidades. "Se está utilizando un Gobierno que no hace todo lo que debería haber hecho, un Gobierno dividido, y una oposición absolutamente hipócrita que no colabora en nada para solucionar un problema humanitario", ha lamentado.

"Durante un mes se ha estado perdiendo el tiempo"

Baldoví ha defendido que Pedro Sánchez tenía derecho a mantener sus vacaciones, pero ha cuestionado que el Ejecutivo no reaccionara con mayor contundencia ante una emergencia que ya estaba sobre la mesa. "Yo comparto que cada uno tiene derecho a las vacaciones. Pero había un problema. Absolutamente", ha dicho. Su diagnóstico es que la percepción de buena parte de la ciudadanía es que "durante un mes se ha estado perdiendo el tiempo" y que, al regresar a la actividad política, el Gobierno se ha encontrado con una crisis todavía mayor. "El problema no se ha ido. El problema justamente se ha agravado", ha advertido.

En este punto, Baldoví ha expresado también su decepción por el discurso de Sánchez sobre el origen de la crisis. El presidente señaló a Rusia, Israel y la extrema derecha internacional como actores que habrían contribuido a amplificar la situación, pero evitó responsabilizar directamente a Marruecos. Para el portavoz valenciano, esa ausencia resulta difícil de explicar: "Hay algo que el presidente no nos cuenta". A su juicio, existe una "absoluta convicción" de que lo sucedido no habría ocurrido si Marruecos no lo hubiera permitido. "Me parece muy contradictorio, muy decepcionante, que no se haga ninguna referencia a Marruecos", ha insistido.

El temor al rédito de la extrema derecha

La prolongación de la crisis preocupa además a Baldoví por sus consecuencias políticas. Considera que la falta de una respuesta rápida y contundente está ofreciendo un terreno especialmente favorable a la extrema derecha. "El no haber abordado con presteza, con rotundidad este problema está dando alas a la extrema derecha", ha advertido.

En su opinión, las movilizaciones convocadas en Ceuta responden precisamente a esa lógica. Baldoví sostiene que las protestas no persiguen tanto encontrar una salida a la situación como aprovecharla políticamente. "Están únicamente hechas para sacar rédito político a esta crisis humanitaria", ha afirmado, convencido de que cada día que pasa sin una solución aumenta las posibilidades electorales de quienes hacen de la inmigración uno de sus principales argumentos.

La visita del Rey a Ceuta

Baldoví se ha referido finalmente a la polémica suscitada por las palabras de Sánchez sobre Felipe VI y la anunciada visita del Rey a Ceuta. En este caso, considera que el Monarca sí debería acudir a la ciudad. "Si es el jefe del Estado, yo creo que debería acudir allí donde se produce una catástrofe", ha defendido, recordando su presencia en Paiporta tras la DANA.

Otra cuestión, ha matizado, es la utilización política que Sánchez haya podido hacer de esa ausencia. "Otra cosa es que ayer Pedro Sánchez lo sacara para enviar un recado o para desviar la atención", ha señalado. Una distinción que resume buena parte de su crítica: la conveniencia de que el Rey visite Ceuta, sostiene, no debería servir para desplazar el foco de la responsabilidad que corresponde al Gobierno en la gestión de la crisis.