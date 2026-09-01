Valdivia, tajante: "Me parece incomprensible que en otros lugares de la Península no quieran ayudar en la acogida de menores"

El periodista Antonio Ruiz Valdivia ha recordado en Al Rojo Vivo que existe una legislación y unos procesos reglados y que no se puede coger a las personas y "tirarlas al mar" como "hablan algunos sobre devoluciones".

Antonio Ruiz Valdivia ha señalado que no existe una fecha concreta para determinar cuándo Ceuta podrá volver a la normalidad, señalando que desde el Gobierno hablan de semanas para poder ir acelerando todos los procesos.

El periodista ha recordado que hay una legislación y unos procesos reglados. "No se puede coger a las personas y tirarlas al mar como hablan algunos sobre devoluciones", ha destacado.

Además, ha reconocido que a muchos cargos del Gobierno la situación les preocupa porque no pueden dar una explicación "clara y rotunda" a muchos de los ciudadanos. Un momento que ha aprovechado para desvelar que también hay críticas sobre la actitud del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. "El Gobierno dice que no es el presidente con el que trabajaron en 2021", ha aclarado.

Valdivia ha confesado que, cuando se exige solidaridad de manera tan rotunda con Ceuta, le parece "incomprensible" que en otros lugares de la Península no quieran ayudar, que está establecido por ley, "a la acogida de menores". "Extremadura, Aragón y Castilla y León ni siquiera se sentaron en una mesa para hablar de cómo ayudar", ha recordado.

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