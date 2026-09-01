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Estrategia de Marruecos

Saldaña advierte que es necesaria una gestión "eficaz y rápida" para responder a la instrumentalización de la migración: "El caos reafirma su estrategia"

El periodista ha señalado que es importante que a nivel de Estado la respuesta ante este tipo de situaciones sea rápida para disuadir a Marruecos de que continúe utilizando este tipo de estrategias.

Saldaña

Eduardo Saldaña ha analizado la situación en Ceuta advirtiendo que la mejor manera de responder a la instrumentalización de la migración por parte de Marruecos es con una gestión "eficaz y rápida" de la crisis migratoria.

"El problema es que se está reafirmando la estrategia marroquí", ha lamentado. De esta forma, ha advertido que el caos que vemos en Ceuta y la tensión interna que hay en España y que genera inestabilidad a nivel político, es precisamente lo que buscan con este tipo de acciones.

"El impacto que tiene a nivel internacional y con nuestros socios europeos es muy dañino", ha destacado. Por tanto, ha señalado que es importante que, a nivel de Estado, la respuesta sea muy rápida en este tipo de situaciones para lanzar un mensaje contundente a Marruecos. "Eso le disuaría de continuar instrumentalizando la migración. En el momento que mostramos caos, se reafirma su estrategia", ha zanjado.

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