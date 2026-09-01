La inseguridad de una madre con dos bebés por el asentamiento de migrantes en una escuela infantil: "Si lo ponen aquí, no los traeré"

Una madre con dos bebés de cuatro meses y un año confiesa que tiene miedo de volver sola a casa tras dejar a sus hijos en la escuela infantil o de verse envuelta en medio de una pelea cuando vaya a llevarlos al centro.

La precoupación en Ceuta crece entre padres y profesores que ven cómo algunos migrantes están durmiendo en un centro de educación infantil que está a punto de ser inaugurado al no tener otro lugar al que acudir.

Una madre confiesa que siente "inseguridad" ante esta situación. "Si ponen aquí el asentamiento, no traería a mis bebés", reconoce. Ella es madre de un bebé de cuatro meses y otro de un año y confiesa que no se plantearía llevarlos a este centro si los migrantes continúan allí.

En concreto, tiene miedo de volver sola a casa tras dejar a sus hijos. Además, también le preocupa que haya una pelea y le pille a ella en medio con sus dos bebés. "Me siento insegura", reconoce, pidiendo que el asentamiento se ponga en otro lugar.

Por su parte, una maestra destaca que no se trata de una cuestión de "racismo", asegurando que allí siempre han convivido cuatro culturas y se respetan. El problema, recalca, es que en este caso "no los conocemos".

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