Paloma Repila (SATSE) alerta de la falta de personal en las residencias durante el verano: "Para los profesionales sanitarios es muy complicado trabajar así"

La portavoz del Sindicato de Enfermería, SATSE - Estatal, Paloma Repila, valora la situación en la que están algunas residencias en buena parte del país: "Se ha hecho muy complicado para los profesionales sanitarios poder trabajar en los centros residenciales y de ayuda a la dependencia".

El verano de 2026 está siendo complicado en las residencias de mayores de buena parte del país. Por ejemplo, en A Coruña empieza a notarse ya los efectos de estos primeros meses y han tenido que realizar varias inspecciones porque hay muchas familias que se están quejando de la falta de personal para atender a sus familiares.

Igualmente, en Madrid, donde se denuncian que las condiciones son cada vez más precarias. Falta de presupuesto, falta de personal y comidas que incluso cada vez más escasean. Y así nos lo cuenta Lola Valverde desde la Residencia Santiago Rusiñol: "Nos sentimos descuidados por parte de todos, incluso de los médicos, porque no hay médicos. Ayer había uno, pero hoy no sé si habrá".

La portavoz del Sindicato de Enfermería, SATSE - Estatal, Paloma Repila, nos habla en Al Rojo Vivo de toda esta situación: "No podemos pensar que el verano va a solucionar lo que no hacemos el resto del año", afirma Es decir, "se ha hecho muy complicado para los profesionales sanitarios poder trabajar en los centros residenciales y de ayuda a la dependencia", añade la experta, recordando, además, que "esto hace ya bastantes años que se conoce por parte de la administración, de la patronal (que mucha es mucha patronal privada)".

Y se sabe, por tanto, "perfectamente que las condiciones retributivas de de atracción del talento de los profesionales sanitarios son nulas", critica esta profesional. De hecho, señala que en el año 2022 se llevó a cabo "un acuerdo en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y de Ayuda para la Dependencia entre todas las administraciones para tener unos criterios mínimos que ya hacían que los profesionales sanitarios cualificados estuviéramos prácticamente fuera de ese mercado laboral.

Por lo tanto, "no podemos llevarnos las manos a la cabeza en verano de una situación que se repite durante todo el año y que tiene la connivencia de todas las administraciones y de la patronal", afirma contundente Repila.

Por otro lado, y a la pregunta de hasta qué punto cuesta encontrar profesionales que estén cualificados, la portavoz de SATSE responde contundente: "Cuesta mucho por ese acuerdo de criterios mínimos que hemos explicado, que ya equipara la atención de, por ejemplo, una enfermera, un fisioterapeuta o un médico con técnicos de menos cualificación".

Y eso que "en un hospital nos llevaríamos las manos a la cabeza, se está permitiendo en los centros residenciales y además avalado por el acuerdo y el consenso de todas las administraciones públicas. Incluso hablan de situaciones excepcionales o de centros que que tenga mucha dispersión o insularidad, etc. que en base a un curso realizado in situ se podrían realizar distintas actividades que normalmente necesitan de una cualificación, incluso universitaria", concluye Repila.

En el vídeo podemos ver al completo no solo su entrevista, sino también toda la información acerca de cómo están las residencias tanto en Galicia como en Madrid.

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