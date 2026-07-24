Antonio Maestre, muy crítico con la entrevista de Zapatero: "Fue una broma de mal gusto, en algunos casos fue hasta indignante"

El periodista y escritor Antonio Maestre reacciona a la entrevista que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, realizó en televisión, en la que había puestas grandes expectativas. En el vídeo, los detalles.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, realizó este jueves una (esperada) entrevista en televisión, tras algo más de un mes de su declaración ante el juez, sin embargo, no dio muchas más explicaciones de las que ya había dicho. Zapatero negó haber intervenido en el rescate de Plus Ultra y también abordó el tema de las joyas, cosas que hasta entonces, no había hecho.

"El caso de Zapatero sigue, sigue adelante, porque en la entrevista lo único que hizo fue dejar en evidencia que lo que no se cuenta es porque tiene poco que contar y poco que explicar a los suyos", afirma el periodista y escritor Antonio Maestre.

Es más, "fue una broma de mal gusto. En algunos casos fue hasta indignante", añade el periodista, aludiendo especialmente a cuando habló del tema de las joyas: "Intentar decir que guardas las joyas durante 20 años en una caja fuerte sin afán patrimonial es un insulto a la inteligencia de cualquiera que se precie de tener unos mínimos valores y un pensamiento crítico".

Obviamente, explica Maestre, Zapatero acudió a esa entrevista "para intentar tranquilizar a la gente del PSOE, que se está tirando a una piscina sin agua", sin embargo, "creo que lo único que hizo fue ahondar más en el pozo en el que está", concluye Maestre.

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