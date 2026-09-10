"Marc Giró en Tiffany blandiendo bates junto a Zapatero": así ha sido la primera extraescolar de 'Cara al Show'

Un juego de adivinanzas en el que Victoria Luengo tendrá que descubrir qué está ocurriendo en unas escenas de lo más surrealistas sin poder pronunciar las palabras tabú.

Por muchos éxitos que esté cosechando Victoria Luengo este año, Marc Giró asegura que todavía hay uno que no va a poder superar: ser la primera invitada de 'Cara al Show' en enfrentarse a '¿Dónde está Marc?', la particular extraescolar del programa.

La dinámica es sencilla. La protagonista de 'El ser querido' tiene que conseguir que su compañero adivine qué está ocurriendo en una escena únicamente a través de sus explicaciones. El problema es que sobre la tarjeta aparecen varias palabras tabú que no puede pronunciar bajo ningún concepto. Para conseguirlo tiene apenas 40 segundos.

En la primera escena aparece Marc Giró en Tiffany blandiendo bates junto a Zapatero. En la segunda, el presentador se encuentra en la Moncloa lanzándole un frisbee a 'perro Sanxe'. Y en la tercera, Giró aparece contemplando las obras del ático de Ayuso junto a Torrón.

Puedes volver a ver el reto en el vídeo sobre estas líneas.

*Puedes volver a ver el programa de 'Cara al Show' con Carmen Maura, Victoria Luengo y Gonzo en atresplayer.com

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