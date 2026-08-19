El monólogo de Agustín Jiménez sobre el tamaño del pene: "El que lo tiene grande hace felices a los demás contando monólogos"

Agustín Jiménez hablaba en este monólogo de El Club de la Comedia de televisión, concursos imposibles y películas de madrugada en una reflexión surrealista sobre el tamaño, las cintas métricas y una obsesión masculina que, según él, no tiene fin.

Agustín Jiménez se quedó una noche hasta las tantas viendo la televisión y acabó entrando en ese extraño universo de los canales de madrugada donde todo puede suceder: desde películas de dudosa calidad hasta concursos telefónicos con preguntas aparentemente sencillas. El humorista relató su experiencia en El Club de la Comedia y explicó que, mientras buscaba entretenimiento nocturno, se topó con una joven que insistía en que tenía "9.000 euros" y que nadie los quería. "¿Por qué no me estás llamando? Mira el dinero", recordaba Jiménez, incapaz de entender qué estaba ocurriendo.

Después de observar durante horas los anuncios de madrugada, Jiménez terminó desembocando en el asunto que realmente parecía interesarle: el tamaño. "¿El tamaño importa?", preguntó al público, antes de desmontar uno de los grandes mitos masculinos: "Entonces, ¿qué mierda nos estamos contando entre los tíos?". Para él, la cuestión no era tanto cuánto mide como con qué se mide: "La pregunta buena es: ¿con qué te la mides?".

Y ahí llegó su teoría definitiva. Según Jiménez, los hombres no necesitan ningún instrumento específico para medirse porque todos recurren al mismo método: "Con esa cinta métrica amarilla del costurero de tu madre". Una obsesión que, en su opinión, alcanza su máxima expresión con Nacho Vidal y su famosa anatomía. "Esta criatura lo que tiene ahí... y dice es que no me cabe en un cubata". Y, tras concluir que las mujeres tienen una especie de sexto sentido para detectar el tamaño, dejó su última sentencia: "El que lo tiene grande hace felices a los demás contando monólogos".

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