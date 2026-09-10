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Rosalía despierta a Loli Bahía con mariachis en su habitación: esta es la reacción de su novia

Tras ver la sorpresa de Rosalía a su novia, Loli Bahía, Alfonso Arús lo tiene claro: "Aunque te gusten los mariachis no es una sintonía agradable como despertador".

Rosalía despierta a Loli Bahía con mariachis en su habitación: esta es la reacción de su novia

Rosalía ha sorprendido a su novia, la modelo Loli Bahía, despertándola en su habitación con un grupo de maricahis tocando. "Para mí no es un olé", asegura Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús destaca la reacción de Loli Bahía en la cama. "¿Es necesario que te despierten así en la habitación de tu hotel?", se pregunta Tatiana Arús en el vídeo, donde el presentador de Aruser@s afirma que aunque te gusten los mariachis "no es una sintonía agradable como despertador".

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