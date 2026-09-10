Alfonso Arús, indignado con el resultado del CIS sobre la tortilla de patata: "Los sin cebollistas hemos sido humillados"

Alba Sánchez comparte en 'Aruser@s' el estudio del CIS que recoge los platos típicos favoritos según cada comunidad autónoma, mientras la tortilla de patata se impone como uno de los grandes favoritos de los españoles.

"No hay sorpresa", advierte Alba Sánchez en el plató de 'Aruser@s' antes de repasar el estudio realizado por el CIS sobre los platos típicos favoritos de cada comunidad autónoma.

Entre los favoritos de los españoles se encuentran la tortilla de patata, con un 62,7%, seguida de la paella, con un 61,1%, y el jamón ibérico, con un 42,7%. "Ahora entendemos por qué Ibai iba con la tortilla de patatas en su competición", apunta Angie Cárdenas.

El estudio también recoge cuál es el plato más representativo de cada territorio: fabada en Asturias, ensaimada en Baleares, papas arrugadas con mojo picón en Canarias, cocido montañés en Cantabria, queso manchego en Castilla-La Mancha, lechazo asado en Castilla y León, pa amb tomàquet en Cataluña, paella en la Comunidad Valenciana, jamón en Extremadura, pulpo á feira en Galicia, cocido madrileño en Madrid, marinera en Murcia, menestra de verduras en Navarra, bacalao al pilpil en País Vasco, patatas a la riojana en La Rioja, pescado en Ceuta y cuscús en Melilla.

Pero el CIS también se mete de lleno en el gran conflicto nacional: ¿tortilla con cebolla o sin cebolla? La respuesta es contundente: con cebolla gana con un 71%, frente al 22% que la prefiere sin ella. Y tampoco hay dudas sobre el punto: el 56% la prefiere poco hecha frente al 27% que opta por la tortilla cuajada. "Los sin cebollistas hemos sido derrotados y humillados", sentencia Alfonso Arús al conocer el resultado.

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