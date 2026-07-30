El monólogo de Nene sobre Cristiano Ronaldo: "Está muy bueno, pero vestido de calle parece un poligonero"

Nene, exfutbolista y actor, realiza este monólogo de El Club de la Comedia sobre el fútbol y Cristinao Ronaldo: "Vestido de calle parece un poligonero, si canta una de Camela en vez de 'Hala Madrid', queda igual de bien".

Nene llega al plató de El Club de la Comedia después de que Eva Hache le presente como exfutbolista. "¿Qué esperabais a un futbolista famoso no?, ¿uno de Primera División aquí no?, ¡eso es imposible, hombre, y más a estas horas que ya esta abierto Pachá!", destaca el cómico, que cuenta que ha sido "muchos años futbolista profesional", eso sí "de los malos": "Solo llegué a jugar en Segunda División y no lo entiendo porque reunía todos los requisitos para jugar en Primera División, tengo tatuajes, he llevado pendientes y no tengo graduado escolar".

"Es verdad que he sido futbolista y, cuando era más joven, estuve a punto de fichar por el Madrid, pero no nos poníamos de acuerdo en las negociaciones por dos palabras, yo decía que sí, y los del Madrid que no", cuenta Nene en este vídeo, donde confiesa que él eligió el fútbol "para sobrevivir": "Si te gusta de pequeño tienes muchas estrellas para fijarte, en cambio si e gusta la esgrima es que te han dado hostias". Y es que "de pequeño en el recreo te pedias a Butragueño, pero si te gustaba la esgrima, ¿a quién te pedías? ¿a D'Artacán? Por otro lado, Nene destaca que "Cristiano Ronaldo está muy bueno, pero vestido de futbolista, porque vestido de calle tiene pinta poligonero": "Esos cortecitos de pelo, pendientes, el rosario colgado… si canta una de Camela en vez de 'Hala Madrid', queda igual de bien", afirma.

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