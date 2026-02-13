La divertida reacción de Salva Reina al preguntarle si Kira Miró celebra San Valentín con él

¿Qué harán los famosos por San Valentín? Mientras Andrea Duro se va a ir de cocido con sus amigos y su prometido, Salva Reina destaca que él celebra San Valentín todos los días con Kira Miró.

Multitud de rostros conocidos han acudido al Festival de Málaga, donde los reporteros les han preguntado sobre el Día de San Valentín. ¿Lo celebran?, ¿con quién? "Yo San Valentín lo celebro todos los días", asegura Salva Reina, que al ser preguntado sobre si Kira Miró, su pareja, lo celebra también todos lo días, responde divertido: "Hombre, lo celebro con ella, espero que no lo esté celebrando ella por ahí y yo no me entere, sería raro".

"El amor es una planta que hay que regar todos los días, hay que cuidarla, podarla y mimarla", destaca el conocido actor, que asegura que "no hay que esperar al 14 de febrero, sino tener detalles y cuidar el amor todos los días".

Por su parte, Andrea Duro, que se comprometió el año pasado, explica que, para ella, San Valentín "es una fecha sin importancia": "Yo tengo una comida con mis amigos y mi chico, que vamos todos a comernos un cocido".

Por último, Rossy de Palma asegura que siempre se pasa "de regalona" y este año ha dicho "dique seco" y se va a hacer "de rogar" para que le regalen a ella.

