Ahora

San Valentín

La divertida reacción de Salva Reina al preguntarle si Kira Miró celebra San Valentín con él

¿Qué harán los famosos por San Valentín? Mientras Andrea Duro se va a ir de cocido con sus amigos y su prometido, Salva Reina destaca que él celebra San Valentín todos los días con Kira Miró.

Salva Reina

Multitud de rostros conocidos han acudido al Festival de Málaga, donde los reporteros les han preguntado sobre el Día de San Valentín. ¿Lo celebran?, ¿con quién? "Yo San Valentín lo celebro todos los días", asegura Salva Reina, que al ser preguntado sobre si Kira Miró, su pareja, lo celebra también todos lo días, responde divertido: "Hombre, lo celebro con ella, espero que no lo esté celebrando ella por ahí y yo no me entere, sería raro".

"El amor es una planta que hay que regar todos los días, hay que cuidarla, podarla y mimarla", destaca el conocido actor, que asegura que "no hay que esperar al 14 de febrero, sino tener detalles y cuidar el amor todos los días".

Por su parte, Andrea Duro, que se comprometió el año pasado, explica que, para ella, San Valentín "es una fecha sin importancia": "Yo tengo una comida con mis amigos y mi chico, que vamos todos a comernos un cocido".

Por último, Rossy de Palma asegura que siempre se pasa "de regalona" y este año ha dicho "dique seco" y se va a hacer "de rogar" para que le regalen a ella.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. EEUU y Europa miden sus diferencias en Múnich con la sombra de Trump haciendo temblar el orden mundial
  2. Muere una mujer en Barcelona tras caerle parte del techo de una nave industrial en pleno temporal de viento
  3. La inflación baja seis décimas en enero hasta el 2,3%, el mayor descenso desde marzo de 2025
  4. Alegría tacha de "error" las críticas de Óscar López a Lambán por no hacer oposición al PP y reconoce que el resultado en Aragón "no fue bueno"
  5. El último golpe de Trump a las políticas verdes tras culpar a las LED de parecer naranja o criticar las pajitas de cartón: deroga la regulación de gases de efecto invernadero en EEUU
  6. Una nueva borrasca avanza en España y es la de los ultras: el grupo nazi Núcleo Nacional crea su propio partido político