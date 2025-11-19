El vídeo de la divertida imitación de Mario Vaquerizo de las cebras que encuentra en Uganda: "Estaban así, mirándote, con una educación..."

Gotzon Mantuliz viaja hasta Uganda acompañado de Mario Vaquerizo en este programa de Cazadores de imágenes. El artista se emociona al encontrarse con una manada de cebras.

"Para él es un sueño poder ver gorilas chimpancés, así que creo que vamos a poder regalarle el mejor viaje de su vida", comenta Gotzon Mantuliz, el presentador de Cazadores de imágenes, sobre su invitado del día de hoy, Mario Vaquerizo.

El polifacético artista y representante se ha sumado con gusto a esta aventura por Uganda y es la primera vez que visita África. El objetivo final de esta expedición es fotografiar a los gorilas de montaña. La mejor imagen saldrá publicada en la prestigiosa revista National Geographic.

Pero este viaje tiene muchas paradas y todas ellas son emocionantes. Una manada de watusi y sus impresionantes cuernos les daban la bienvenida al principio de la travesía. Luego, fueron en busca de un ave esquiva, el picozapato, y ahora, ha llegado el turno de las cebras.

"¿Me puedo bajar? I can... bajar?", pregunta Mario entre el inglés y el español a los guías. Necesita salir del jeep para verlas más de cerca. Gotzon aprovecha para hacer fotos.

Ante las cámaras, el cantante de Las Nancys Rubias intenta imitar a una de las cebras. "Estaban así", dice poniéndose recto y girando lentamente el cuerpo. "Mirándote, con una educación...", comenta con seriedad. "Nunca había visto una cebra. Son preciosas", dice con emoción mientras está sentado en el suelo haciendo fotos con su móvil. Unas lágrimas escapan de sus ojos.

