Ahora

'Cazadores de imágenes'

El impactante ataque de unas orcas a una cría de ballena jorobada en 'Cazadores de imágenes': "Es súper triste, es naturaleza salvaje"

"Un momento espectacular y sorprendente, pero triste", confiesa Rafa, líder de la expedición y experto en fauna marina, a Gotzon Mantuliz y Silvia Abril, tras mostrar las imágenes recogidas de un ataque de unas orcas a una cría de ballena jorobada.

El impactante ataque de unas orcas a una cría de ballena jorobada en 'Cazadores de imágenes': "Es súper triste, es naturaleza salvaje"

Rafael Fernández, líder de la expedición y experto en fauna marina del equipo de Gotzon Mantuliz en esta aventura de 'Cazadores de imágenes', comparte con el equipo una de las escenas más sobrecogedoras que ha presenciado. "Un grupo de orcas, una familia que estaba navegando, se paró y empezó a saltar. Dos jorobadas se acercaron y las orcas se comieron al bebé", explica.

"Es súper triste, es naturaleza salvaje. Registrado de esta manera no se había captado nunca", añade Rafael, mientras muestra las imágenes a Silvia Abril y Gotzon Mantuliz.

"Un momento espectacular y sorprendente, pero triste. Lo más loco puede suceder el día que menos te lo esperas", concluye el experto, que advierte a la invitada que "todo puede ocurrir" durante las expediciones.

*Vuelve a ver Cazadores de imágene con Silvia Abril en atresplayer.com.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El fiscal general defiende su inocencia y desmiente el triple bulo de M.Á.R. porque "la verdad se defiende, no se filtra"
  2. Nogueras llama "cínico" e "hipócrita" a Sánchez y sentencia que "su relación se acabó": "No han cumplido con Cataluña"
  3. laSexta accede al mensaje que revela que el Gobierno pidió a la Generalitat enviar el ES-Alert una hora y media antes
  4. Las comunidades acuerdan con Sanidad trasladar los datos de los cribados para que sean claros y comparables
  5. Anuncio devastador de la Agencia Internacional de Energía: el consumo de gas y petróleo se incrementará un 13% hasta 2050
  6. Ya está aquí el anuncio de la Lotería de Navidad de 2025: en busca del décimo enmarcado