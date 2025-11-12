El impactante ataque de unas orcas a una cría de ballena jorobada en 'Cazadores de imágenes': "Es súper triste, es naturaleza salvaje"

"Un momento espectacular y sorprendente, pero triste", confiesa Rafa, líder de la expedición y experto en fauna marina, a Gotzon Mantuliz y Silvia Abril, tras mostrar las imágenes recogidas de un ataque de unas orcas a una cría de ballena jorobada.

Rafael Fernández, líder de la expedición y experto en fauna marina del equipo de Gotzon Mantuliz en esta aventura de 'Cazadores de imágenes', comparte con el equipo una de las escenas más sobrecogedoras que ha presenciado. "Un grupo de orcas, una familia que estaba navegando, se paró y empezó a saltar. Dos jorobadas se acercaron y las orcas se comieron al bebé", explica.

"Es súper triste, es naturaleza salvaje. Registrado de esta manera no se había captado nunca", añade Rafael, mientras muestra las imágenes a Silvia Abril y Gotzon Mantuliz.

"Un momento espectacular y sorprendente, pero triste. Lo más loco puede suceder el día que menos te lo esperas", concluye el experto, que advierte a la invitada que "todo puede ocurrir" durante las expediciones.

*Vuelve a ver Cazadores de imágene con Silvia Abril en atresplayer.com.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.