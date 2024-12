Mario Vaquerizo aparece sin collarín en el estreno del documental de Alaska: "Veo ya como un conejo"

Alaska ha presentado rodeada de amigos y familiares su serie documental: 'Alaska revelada'. "Creo que va a dar mucho de qué hablar su documental", destaca Tatiana Arús, que afirma que habrá apariciones como la de Pedro Almodóvar.

Por otro lado, Mario Vaquerizo ha actualizado su estado de salud tras la aparatosa caída que sufrió hace meses sobre el escenario. "Salud, dinero y amor, dinero tengo porque estoy trabajando y amor tengo porque acabo de celebrar el 25 aniversario de boda con Alaska", celebra el artista, que explica a los medios por qué va sin collarín. "Estoy sin collarín porque he pedido permiso, estoy bien y veo ya como un conejo", asegura.

Por último, ha destacado que lo que tiene y le salva la vida es el sentido del humor: "Pero eso no es un esfuerzo, es una cosa que me viene innata gracia sa dios y al ADN que me dieron mis padres cuando me engendraron".