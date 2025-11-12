Ahora

'Cazadores de imágenes'

El "bestia" momento de Silvia Abril y Gotzon Mantuliz nadando junto a un tiburón ballena: "Me he cagado"

"Nada más caer vi al tiburon, si abría la boca, yo me veía dentro", comenta Silvia Abril, tras haber nadado junto a un tiburón ballena. Un "increíble" y "bestia" momento que ha marcado la expedición.

En una nueva jornada de exploración, Gotzon lanza el dron y detecta una silueta gigante bajo la superficie. Se trata de un tiburón ballena, el pez más grande del planeta. "Bestia, alucinante, increíble", comenta Silvia Abril, sin poder ocultar la emoción.

Gotzon, por su parte, asegura que es uno de los ejemplares más grandes que ha visto y anima a la invita a lanzarse al agua para nadar junto al animar. "Nada más caer al agua vi la boca de ese tiburón a pocos metros de mí. Si abría la boca, yo me veía dentro", bromea la actriz.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el hipnótico momento de ambos bajo el mar nadanjo junto al tiburon ballena. "Nadie esperaba que fuese directo a la panga. El equipo no sabía si grabarnos a nosotros, al tiburón o si iba a volcar la barca. Había un poco de caos", recuerda entre risas Silvia Abril, que resumen la experiencia como "uno de los momentos del día" y, seguro, "de los que marquen esta expedición".

