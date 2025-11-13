Gotzon Mantuliz y Silvia Abril logran capturar la imagen más esperada: la migración de las mobulas

Silvia Abril y Gotzon Mantuliz viven uno de los espectáculos naturales más hipnóticos del planeta: la migración de las mobulas. "Te cuesta procesar la cantidad de animales que están viendo tus ojos", señala Gotzon.

Después de una intensa semana de exploración, el equipo de 'Cazadores de Imágenes' se lanza al mar para conseguir la fotografía soñada: la migración de las mobulas.

Tras el aviso del equipo, ambos se lanzan al agua para lograr la imagen y alucinan con la belleza del momento. En el vídeo sobre estas líneas puedes ver las cientos de mobulas surcando el agua al unísono, en uno de los espectáculos naturales más hipnóticos del planeta.

"Flipo, veo un ejército de mobulas bailando", dice Silvia Abril. "La sensación es rara, hipnótica y te cuesta procesar la cantidad de animales que están viendo tus ojos", añade Gotzon.

Rafael Fernández, quien logra capturar la imagen, relata el momento: "Fue complejo porque estaba en apnea y comenzaron a pasar una a una hasta rodearme. Mirara donde mirara, estaba rodeado".

