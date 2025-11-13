Ahora

'Cazadores de imágenes'

Gotzon Mantuliz y Silvia Abril logran capturar la imagen más esperada: la migración de las mobulas

Silvia Abril y Gotzon Mantuliz viven uno de los espectáculos naturales más hipnóticos del planeta: la migración de las mobulas. "Te cuesta procesar la cantidad de animales que están viendo tus ojos", señala Gotzon.

Gotzon Mantuliz y Silvia Abril logran capturar la imagen más esperada: la migración de las móbulas

Después de una intensa semana de exploración, el equipo de 'Cazadores de Imágenes' se lanza al mar para conseguir la fotografía soñada: la migración de las mobulas.

Tras el aviso del equipo, ambos se lanzan al agua para lograr la imagen y alucinan con la belleza del momento. En el vídeo sobre estas líneas puedes ver las cientos de mobulas surcando el agua al unísono, en uno de los espectáculos naturales más hipnóticos del planeta.

"Flipo, veo un ejército de mobulas bailando", dice Silvia Abril. "La sensación es rara, hipnótica y te cuesta procesar la cantidad de animales que están viendo tus ojos", añade Gotzon.

Rafael Fernández, quien logra capturar la imagen, relata el momento: "Fue complejo porque estaba en apnea y comenzaron a pasar una a una hasta rodearme. Mirara donde mirara, estaba rodeado".

*Vuelve a ver Cazadores de imágene con Silvia Abril en atresplayer.com.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El fiscal general defiende su inocencia y desmiente el triple bulo de M.Á.R. porque "la verdad se defiende, no se filtra"
  2. Nogueras llama "cínico" e "hipócrita" a Sánchez y sentencia que "su relación se acabó": "No han cumplido con Cataluña"
  3. laSexta accede al mensaje que revela que el Gobierno pidió a la Generalitat enviar el ES-Alert una hora y media antes
  4. Las comunidades acuerdan con Sanidad trasladar los datos de los cribados para que sean claros y comparables
  5. Anuncio devastador de la Agencia Internacional de Energía: el consumo de gas y petróleo se incrementará un 13% hasta 2050
  6. Ya está aquí el anuncio de la Lotería de Navidad de 2025: en busca del décimo enmarcado