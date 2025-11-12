"¿Se puede llorar bajo del mar?": Silvia Abril "cumple un sueño" al nadar con lobos marinos en la isla Espíritu Santo

Gotzon y Silvia llegan a isla Espíritu Santo, situada en el Golfo de California (Baja California Sur), con el objetivo de nadar con lobos marinos. Una experincia "salvaje" que ha dado algún que otro susto a la actriz.

El segundo día de rodaje lleva a Gotzon y Silvia hasta la isla Espíritu Santo, en el Mar de Cortés, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO por su extraordinaria biodiversidad. Es el hábitat de los juguetones lobos marinos, una de las experiencias más esperadas del viaje.

"Es la primera vez que veo lobos de mar", confiesa Silvia Abril, conmovida ante la cantidad de ejemplares que la rodean. "¿Se puede llorar debajo del mar?", pregunta la actriz riendo y llorando a la vez.

Ambos se lanzan al agua enfundados en sus neoprenos para nadar entre ellos. "Un sueño hecho realidad", resume Silvia. "Una gozada, pero algún que otro susto me he llevado cuando un lobo me dio un aviso de 'por aquí no'", bromea.

