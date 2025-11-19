Mario Vaquerizo da clases de español a un guía de Uganda tras ver defecar a un rinoceronte: "In Spanish says in my home hago lo que quiero"

En su encuentro con los rinocerontes blancos en Uganda, Mario Vaquerizo y Gotzon Mantuliz presencian un momento un tanto... íntimo. El cantante de Las Nancys Rubias aprovecha para dar una clase de español.

Gotzon Mantuliz viaja a Uganda acompañado de Mario Vaquerizo en este segundo programa de la primera temporada de Cazadores de imágenes, el nuevo formato de laSexta que nos lleva a la aventura.

Tras encontrarse con una manada de watusi, hallar al picozapato y emocionarse con las cebras, el cantante de Las Nancys Rubias se queda maravillado con la majestuosidad de los rinocerontes blancos.

Al menos, perderse el cumpleaños de Alaska por primera vez en 26 años, ha merecido la pena. Aunque solo sea por este momentazo que la naturaleza le regala... cuando un rinoceronte se pone a defecar ante él.

"¡Cagada, hala, uf, cifonazo!", exclama al lado de uno de los guías ugandeses. "In Spanish says marcar territorio", asegura el polifacético artista, que parece aprovechar la ocasión para convertirse en profesor de castellano, aunque parezca que el inglés se le resiste.

"Because es tu sitio, in my home. In my home hago lo que quiero", insiste mientras gesticula. "Mario allá donde va revoluciona todo", comenta Gotzon ante las cámaras del programa.

Pero atención, porque ahora se atreve con la lengua de Shakespeare: "The hipopotam, ah no, the rhinos is your friend. The rinots look you very special. It's similar in all the people in the world".

