Mario Vaquerizo se lesiona en el último día de su aventura por Uganda: "Pero no pasa nada, cojito y todo vamos a llegar"

Es el último día de su viaje a Uganda con Gotzon Mantuliz y Mario Vaquerizo se ha levantado con un dolor de pierna insoportable en una de las jornadas más duras de la expedición. ¿Logrará llegar para ver a los gorilas de montaña?

Es el último día de la aventura de Mario Vaquerizo y Gotzon Mantuliz en Uganda y, tras varias jornadas repletas de largas caminatas y momentos de infarto, la salud del cantante de Las Nancys Rubias comienza a resentirse. Así se lo hace saber al equipo de Cazadores de imágenes, como puedes ver en el vídeo sobre estas líneas.

Están en Bwindi, el lugar en el que tenían planeado encontrar a un majestuoso animal: el gorila de montaña. Estaba previsto que él fuera el protagonista de la fotografía que publica National Geographic de este emocionante viaje y que da sentido a toda la aventura. Pero ahora, parece complicado conseguirlo.

"Esta mañana me he levantado y me he asustado mucho porque no podía andar", relata a cámara. "Me duele mucho", confiesa a sus compañeros en esta expedición. "La jornada de hoy va a ser dura, el camino es complicado. Hay mucha vegetación, mucha maleza y mucha pendiente y no sé si Mario va a ser capaz de llegar a los gorilas", reconoce Gotzon, preocupado. "Estoy jodido, la verdad. Jodido", recalca el artista.

A pesar de todo, se pone en ruta, llevando a cuestas su dolor en la pierna. Como puede, avanza por la selva. "Vete tranquilo, mirando por donde pisas, con cuidado de no resbalarte", recomienda el aventurero. "Yo estoy acostumbrado a un gimnasio muy light. Pero no pasa nada. Cojito y todo, llegaremos. Lo que pasa es que nota mucho la altitud", se justifica.

Necesita parar un poco, momento que aprovecha para preguntar al conductor de este nuevo formato de laSexta por los espaldas plateadas. "El gorila de montaña, cuando el macho alcanza la madurez, se le pone el lomo blanco. Por eso se le llama así. Se convierte en el macho alfa del grupo, de la familia", le explica. Generalmente, los grupos están compuestos por un macho espalda plateada, varias hembras, las crías y machos juveniles. Cuando alcanzan la madurez se tienen que ir de la familia para montar la suya. "Solo puede haber un espalda plateada en la familia", cuenta.

"Imponen mucho", desvela Gotzon. "Aún así, ya verás que cuando estás mirando y te mira, tú, instintivamente bajas la mirada. Es tan majestuoso y tiene tanta presencia que no te sale aguantar la mirada", advierte.

Ambos retoman el camino por esta selva, una de las más antiguas del mundo. Tiene 25 millones de años y no se llegó a congelar en la Era de la Glaciación.

"Fíjate cómo se contagia la emoción y la pasión que se me ha olvidado el dolor", dice Mario. Al final, ellos pueden con todo.

*El programa Cazadores de imágenes: Mario Vaquerizo ya está disponible en atresplayer.com

