La respuesta de Alaska cuando Marc Giró le avisa de que no quiere "heredar ninguna polémica": "¿Quieres una especial para ti?"

Alaska llega a Cara al Show con ganas de dar rienda suelta a su imaginación y su verdad para presentar el nuevo disco de Fangoria. Marc Giró le hace una advertencia antes de comenzar.

"En pie. Fanfarrias y alegrías" pide Marc Giró para dar la bienvenida a Cara al Show a Alaska, que entra bailando al nuevo programa de laSexta al ritmo de 'Heroes' de David Bowie, interpretada por la fantástica Giró's Boy Band.

La artista, que llega al plató después de Berto Romero y Judit Martín, vestida toda de morado, un aspecto que destaca Marc Giró, quien señala que más bien lo que no quiere es comerse un marrón.

"Tú me vienes con una serie de... Yo no voy a heredar ninguna de las polémicas con las que vienes hoy", le advierte a la invitada, que más que una entrevistada es una amiga. "¿Quieres que cree una nueva para ti, quizá?", adivina la artista. Giró no tarda en pedirle que se esfuerce y se lo curre. "Una buena polémica, 'me cago en la mar', para las redes sociales y para que esto se mueva...", comenta entre risas.

Ella, que en realidad ha ido a presentar el nuevo disco de Fangoria, llamado 'La verdad o la imaginación', asegura que no le va a costar ningún esfuerzo: "Suele ser fácil". Es lo que tienen "las mentes filosóficas", refiere Marc, a quien le avisan de que la intérprete le ha dejado la cara manchada de carmín.

Con la delicadeza de una madre en la puerta de un colegio, Olvido Gara borra cualquier rastro de pintalabios, pero dejando un efecto 'contouring' que ambos aplauden.

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