El percance de Rihanna con sus sandalias en la MET Gala: "Un poco más y se cae"

Tatiana Arús sigue repasando en Aruser@s algunos de los momentos más destacados de la MET Gala y repara en un percance que sufrió Rihanna que se había comentado poco... hasta ahora.

Rihanna fue una de las celebridades que asistió (y deslumbró) en la MET Gala que se celebró el pasado 4 de mayo, pero no es oro todo lo que reluce. La artista llegó ataviada con un diseño escultural de Maison Margiela por Glenn Martens, inspirado en la arquitectura medieval de Flandes (Bélgica), que además, era bastante aparatoso. Pero hay algo más, nos cuenta Tatiana Arús en Aruser@s: "El detalle que había pasado desapercibido es que los hilos de la sandalia se había desabrochado". Menos mal que muy cerca de ella caminaba su asistente, que le echó una mano. "Un poco más y se cae", señala Alfonso Arús.

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