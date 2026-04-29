Najwa Nimri, sobre el actor que hizo "el paria" con ella y luego se quedó "doblado": "A los chicos les da rabia cuando puedes con ellos"

"En realidad, no puedes con ellos, pero por guion pone que tienes que ganarles. Y eso les jode...", cuenta Najwa Nimri acerca de las escenas de acción que tiene que rodar con compañeros de reparto que son hombres. La actriz desvela lo que le ocurrió a un actor que hizo "el paria" con ella.

Tras el paso de Pedro Almodóvar por Cara al Show, este segundo programa del nuevo espacio de laSexta capitaneado por Marc Giró recibe con los brazos abiertos y la música de la Giró's Boy Band a Najwa Nimri. La actriz visita el plató para presentar la temporada final de 'Punto Nemo', una serie de capítulos con una acción trepidante. Un género que le apasiona, sobre todo cuando tiene que rodarlo.

A ella le encantan las escenas de acción y es quien las interpreta en casi todas las ocasiones. Najwa relata una divertida anécdota que ocurrió en el rodaje de esta serie, en la que su personaje pelea con un antagonista masculino de origen ruso. "A los chicos les da mucha rabia cuando puedes con ellos. En realidad, no puedes con ellos, pero por guion pone que tienes que ganarles. Y eso les jode muchísimo", comienza a relatar. Tanto es así que le han roto tres costillas devolviéndosela.

"El ruso, que era mayor pero tenía fuerza, me levanta con un subfusil. Yo le dije: 'qué fuerte estás, toma ya'", rememora. Cuando iban a hacer otra toma, se encontró a su compañero aullando de dolor. "Todo el mundo me preguntó qué le estaba haciendo. Y yo: 'No le estoy haciendo nada, flipaos'", respondió a quienes le preguntaban.

Lo que le ocurrió a su colega es que le había dado un tirón en el ombligo. "Había hecho tanto esfuerzo haciendo el paria conmigo que luego se quedó doblado", cuenta entre risas la actriz.

Durante la entrevista relata también que tuvo que aprender ruso en dos semanas para poder interpretar a su personaje, que habla el idioma con fluidez. También ha confesado que es "una chamarilera", que lo primero que le enseñó a su hijo fue a vender y que solo ha querido visitar el plató de Cara al Show últimamente. "Solo contigo", le dice al presentador, que no tarda en ruborizarse ante sus honestas y cariñosas palabras.

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