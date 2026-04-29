"Con los personajes, se te quedan las taras y se te van los superpoderes": Najwa Nimri, sobre sus papeles más icónicos y complicados

La contrabandista a la que da vida en 'Punto Nemo' habla ruso con fluidez, pero Najwa no sabía decir ni 'spasibo' antes de embarcarse en la segunda temporada de la serie. Ha tenido que aprender, como lo hace con todos sus personajes. Sin embargo, esos aprendizajes suelen quedarse en la pantalla.

Hay personajes que exigen aprender desde cero y otros que obligan directamente a lanzarse sin red. Joana, la "comandante contrabandista despiadada" de 'Punto Nemo', pertenece claramente al segundo grupo: habla ruso con fluidez, impone respeto y no da tregua. Nada que ver con Najwa Nimri, al menos, en lo que el idioma se refiere. Sin embargo, la actriz, lejos de verlo como un obstáculo, lo convirtió en parte del desafío. Ese esfuerzo no ha pasado desapercibido para Marc Giró: "Nosotros estamos impresionados", asegura a una de sus invitadas estrella de este segundo programa de Cara al Show, el espacio de laSexta que se ha hecho un hueco combinando elegancia y espectáculo en prime time, arrasando en audiencia.

"Te lo deben de estar preguntando en todas las entrevistas, pero claro, las actrices hacéis cosas que no sabéis hacer...", comienza a plantear el presentador, pero no llega a terminar la frase. Najwa lo interrumpe: "Es la única entrevista a la que he venido". El momento deja al entrevistador a medio camino entre la sorpresa y el halago. El público responde con aplausos, la banda entra y la escena se transforma en algo parecido a una declaración en directo. "Solo contigo", remata ella, antes de seguir.

Si en la primera temporada el ruso apenas aparecía - porque ella "salía poco"-, en la segunda -que acapara muchos más minutos de pantalla- ya no hay escapatoria. El personaje gana peso y también texto. "Me dijeron que todo iba a ser acción y yo encantada, más aún rodando en A Costa da Morte. Pero al final me enviaron muchísimo diálogo y la mitad estaba en ruso", recuerda.

A dos semanas de empezar a rodar, le tocó 'empollar'. "Me puse a estudiar como una loca. Solo hice eso", cuenta. Es una dinámica que se repite en su carrera: entregarse por completo a cada papel, aunque eso implique incorporar habilidades que después no permanecen.

"He aprendido a hacer muchas cosas para la ficción. Sobre todo, las que tienen que ver con la violencia. Pero siempre digo que, con los personajes, se te quedan las taras y se te van los superpoderes", reconoce.

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*Puedes ver en atresplayer el programa completo de Cara al Show con Marc Giró.