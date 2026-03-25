La 'monstruosa' transformación de Marc Giró con la prensa: "¡Parecía rojo, pero soy verde!"

"No estoy en paz con la cara que mostré el otro día ante los medios, me comporté como un auténtico monstruo y no estuvo bien. Quienes siempre estáis ahí, y la prensa, merecéis esta disculpa", escribía Marc Giró recientemente en sus redes sociales. Ahora, descubrimos qué fue lo que pasó.

Marc Giró se ha comportado como un auténtico 'monstruo' ante los medios de comunicación... y este es el vídeo que lo prueba. El fichaje estrella de laSexta -junto a Aimar Bretos- aterrizará muy pronto en la cadena con su nuevo programa, Cara al Show, pero mientras termina de deshacer las maletas en Atresmedia, le ha tocado lidiar con el interrogatorio de los periodistas. Entre ellos, cómo no, su "queridísima cuñada" Thais Villas.

"¿Se ha ido a laSexta por dinero?", le lanzan sin anestesia. "¿Creen que le van a dar la misma libertad?", insisten micrófono en mano. "¿Qué le dirías a toda esa gente que te ha puesto verde por irte a laSexta?", le vociferan, agotando su paciencia. Y aún hay más: "¿No veías futuro en la tele pública? ¿Considera que ha traicionado sus principios?", se escucha de fondo.

De repente, las costuras de su traje se resquebrajan y Marc se transforma en un 'monstruo' verde que recuerda, y mucho, a Joan Pradells, el archiconocido culturista.

Y es que Marc Giró llega fuerte, muy fuerte. "¡Uh! ¡Parecía rojo, pero soy verde!", exclama finalmente, tan sorprendido como divertido.

Las disculpas a lo Rosalía

Hace apenas unos días, el presentador usaba sus redes sociales para pedir perdón al más puro estilo Rosalía por un incidente con la prensa. Ahora, por fin, entendemos de qué hablaba.

Cara al Show. Con Hulk, perdón, Marc Giró, próximamente en laSexta.

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