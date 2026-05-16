Inma Cuesta se sube al ascensor de Cara al Show con Marc Giró este martes: "A la sexta, por favor"

Marc Giró da la bienvenida a Inma Cuesta en el quinto programa de Cara al Show, el espacio que revoluciona el prime time cada martes por la noche con Marc Giró al frente.

Después del paso (apasionado) de Gabriel Rufián por el ascensor la semana pasada -y tras las visitas de Pablo Alborán y Rodrigo Cuevas- el elevador de Cara al Show vuelve a ponerse en marcha para recibir a una nueva invitada de altura: Inma Cuesta.

"A la sexta, por favor", pide la actriz nada más subir y encontrarse cara a cara con Marc Giró, su famoso gato, las Glorias Cabareteras y, cómo no, toda esa galería de personajes tan imprevisibles como delirantes.

Aunque entra con gesto serio, como siempre ocurre en este espacio, la sonrisa se abre paso en cuanto empieza a sonar la música y la invitada se deja llevar por ella.

El martes, nuevo programa de Cara al Show. A partir de las 23 h, en laSexta.

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