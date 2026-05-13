La entrevista completa de Marc Giró a Rodrigo Cuevas (masaje piloñés y estriptis incluido): "¿He oído hablar de un sueño erótico?"

Lo de Marc Giró con Rodrigo Cuevas en Cara al Show no ha sido química: ha sido una alerta naranja. Un fenoómeno meteorológico con dos huracanes encontrándose en un plató de televisión que solo puede acabar como acaban estas cosas: en calzoncillos. Y eso que Marc todavía no puede quitarse a Gabriel Rufián de la cabeza.

Rodrigo Cuevas convierte Cara al Show en una romería nada más entrar: gatea sobre la mesa de Marc Giró, aterriza con una voltereta impecable y pregunta, con voz sensual, "¿He oído hablar de un sueño erótico?".

Marc Giró, fascinado desde el minuto uno -a pesar de que por su mente todavía ronda Gabriel Rufián-, lo mira con admiración: "Eres de las personas que mejor viste de este país". Cuevas viene a presentar 'Manual de Belleza', la tercera entrega de esa "trilogía del placer" formada junto a 'Manual de Cortejo' y 'Manual de Romería', aunque ya fantasea con ampliar la saga. "Podría acabar con un 'Manual de decadencia', que la gente tampoco sabe. La gente decae fatal y es como te van a recordar: en tu decadencia".

El 'xardineru' que le llena el florero

La decadencia, desde luego, no aparece por ninguna esquina del plató. Menos aún en la portada del disco, donde Rodrigo posa escayolado en varias versiones de sí mismo. "Escayolada Colau", bromea primero. Después señala una de las figuras y remata: "Parezco José María Aznar". "Entre Aznar y Loli Álvarez", detalla.

El disco llega cargado de colaboraciones -Ana Belén, Massiel, Mala Rodríguez, Zahara, Tarta Relena o Nuno Pico de Grande Amore, entre otros- y también de canciones que son himnos. Una de ellas es 'Xardineru', dedicada a su marido. "Hay que tener un xardineru, porque así siempre tienes el florero lleno. Un florero vacío es una tristeza. Las cosas hay que usarlas", reivindica. Y quien quiera entender, que entienda.

Otra canción, 'Una muerte ideal', funciona como homenaje a las figuras que forman parte de su particular Partenón celestial: Lina Morgan, Concha Velasco, Juan Gabriel, Nino Bravo, Rocío Jurado o Selena. Marc Giró escucha la lista y pregunta: "¿No serás mariquita tú?". Rodrigo responde entre risas: "¿Por qué lo dices?".

Marc Giró casi lo echa

El programa entra entonces en una deriva funeraria con el juego '¿Viven?'. Cuevas acierta con Yoko Ono, pero se estrella con El Puma. "¿Ruge o ha dejado de rugir?", pregunta Giró antes de comunicarle que sigue perfectamente vivo. Rodrigo intenta justificarse: "Estoy fatal en actualidad fúnebre. Mi abuela siempre dice que hay que mirar las esquelas y yo no las miro y luego pasa lo que pasa".

La situación empeora cuando aparece Mayra Gómez Kemp y Cuevas reconoce que no sabe quién es. Marc Giró, herido en lo más profundo de su memoria televisiva, prácticamente lo expulsa del plató: "¿Qué tipo de invitados me traéis?". Después llega Betty Missiego y Rodrigo confiesa: "Creía que eran dos, como Ortega y Gasset". María Jesús y su acordeón, al menos, logra sobrevivir al interrogatorio.

El masaje piloñés

Pero nada prepara al espectador para el momento en que aparece el "masaje piloñés" que también menciona en una de sus canciones. "No sabes si te lo está dando uno, dos o tres, con las manos o con los pies". El plató se transforma y aparecen una camilla y dos fisioterapeutas. Rodrigo recibe la orden de quitarse la ropa y obedece con entusiasmo, quedándose en calzoncillos con baile sensual incluido. Mientras, Marc Giró entra en un estado de risa nerviosa permanente.

El artista decide continuar así la entrevista. "El que no es integral sabe a poco", dice sobre sus desnudos en concierto. También cuenta que parte de sus trajes los cose su madre, aunque pronto se queda como ella lo trajo al mundo, como se muestra en una foto. Giró le reconoce que tiene "un buen culo".

Como si todo esto fuese poco, Cuevas demuestra después que sabe tocar vasos de tubo mientras canta una jota asturiana. Lo hace con una naturalidad que obliga a Marc Giró a admitir que esperaba "otro tipo de espectáculo más centroeuropeo", pero que aquello era "más ibérico".

Los animales y los ex de Rodrigo

Y todavía queda tiempo para hablar de animales. Rodrigo asegura que sabe comunicarse especialmente con los burros. Sus burras se llaman Xoana y Faraona, y antes tuvo uno llamado Fonsi "por un ligue". "Los nombres de los ligues se los ponía a los animales porque me recordaban a ellos". Hay incluso un pato cuyo nombre no puede revelar: "Estaba emparejado. El ligue, no el pato".

Ahora planea comprarse dos cerdos y ya tiene decidido cómo llamarlos: "Voy a llamarle a uno Marc y al otro Giró".

La despedida llega demasiado rápido para el presentador, que observa cómo Rodrigo Cuevas abandona el plató todavía en calzoncillos y admite, con dolor que "nunca" le ha dicho "a un hombre en calzoncillos que se vaya".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.