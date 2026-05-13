La entrevista completa de Marc Giró a Pablo Alborán en Cara al Show: "Estudio 10 horas de interpretación al día"

Pablo Alborán visita el plató de Cara al Show para hablar con Marc Giró sobre su nueva faceta como actor y su personaje en la serie 'Respira': "Estoy trabajando y estudiando mucho de interpretación para llegar a la altura".

Marc Giró da la bienvenida por todo lo alto al plató de Cara al Show a Pablo Alborán: "¡Cómo se puede ser mariquita y tener tanta suerte! Primero Gabriel Rufián, ¿y ahora esto?, ¡cómo me conocéis!".

Eso sí, el presentador reconoce el lapsus que sufrió la última vez que vio al cantante: "Te llamé Paco todo el rato". "Eso ha traido cola", afirma el propio cantante, que destaca: "Tienes mucho poder, sabía que lo tenías, pero no tanto". Y es que el artista malagueño explica a Marc Giró que el lapsus con su nombre "ha llegado a lugares muy lejos de aquí": "Me han hecho firmar como Paco Alborán porque han visto tu programa y lo peor es que ya firmo de manera automática como Paco", reconoce, entre risas.

"Ya no tengo miedo a volar"

Por otro lado, Pablo Alborán desvela cómo gracias a su gira por Latinoamérica ya no tiene miedo a volar. "Antes de despegar me dicen que hay una comandante que quiere conocerme y justo la noche anterior había soñado que era una comandante la que iba a pilotar el avión", explica el cantante a Marc Giró, al que cuenta que al confesar a la piloto su miedo a volar, esta reaccionó de una forma inesperada.

"Me dice, 'no te preocupes, yo soy bruja y todo el que sube en mi avión no tiene nunca más miedo a volar", destaca Alborán, que cuenta que la comandante le "dijo que ella le había dicho al otro comandante que tenía la sensación de que iba a subirse al avión alguien conocido".

"Me metí en el asiento y, de repente, yo llegué a Madrid, y eso se movió como si fuera un garbanzo en la boca de un mellao", recuerda el artista, que, sin embargo, confiesa que cuando llegó a Madrid, se dio cuenta de que ya no tenía más miedo a volar: "Los siguientes vuelos, que me tocó un huracán, una tormenta eléctrica... pues no tuve miedo". "¡Esto es un milagro!", destaca Marc Giró en el plató, donde Pablo Alborán manda un cariñoso mensaje a la comandante "bruja": "Natalia, gracias, me has salvado la vida".

"Tienes un órgano rosadito y terso"

Marc Giró desvela a Pablo Alborán que su "entorno médico dice que puede presumir de tener un órgano vital que es precioso": "Los médicos dicen que menudo órgano rosadito y terso tienes". "¿No eras consciente de eso?, de que tus profesionales médicos lo ven y dicen 'wow'?", pregunta el presentador de Cara al Show al cantante, que, alucinado, responde que no sabe de lo que le está hablando.

Además, preguntado sobre si quiere ver una foto de su órgano, Alborán responde: "Igual te lo van a tener que pixelar...". Finalmente, Marc Giró enseña la foto de dicho órgano en plató y Pablo Alborán no da crédito: "¡La madre que os parió!". "Eso son tus cuerdas vocales", explica el presentador de Cara al Show en el vídeo, donde confiesa al cantante que sus médicos dicen "que son las más bonitas que han visto jamás". "¿Quién te la ha enviado?", pregunta sorprendido Pablo Alborán, que detalla que "solo la tienen tres personas".

Fan de las mascarillas

Después de que Pablo Alborán confiese que tiene un problema con las mascarillas faciales, y es que se compra todas las que ve, Marc Giró somete al cantante a un nuevo reto del programa: 'Mask skincare'. "Te enseño unos cartones de personas a las que les hemos pedido que se pongan una mascarilla y me tienes que decir quién se esconde detrás", explica el presentador a Pablo Alborán.

"Cuidado con esta, que se esconde detrás de esta mascarilla, porque cuando se vea se va a quedar estupefacta". "¿Le habéis dicho que lo ibais a emitir?", pregunta Pablo Alborán tras ver la imagen de la famosa. Finalmente, el presentador desvela que se trata de la actriz Aitana Sánchez-Gijón.

*Vuelve a ver el cuarto programa de Cara al Show con Marc Giró en atresplayer.com

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