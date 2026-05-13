Gabriel Rufián "votaría que sí" a un referéndum de autodeterminación: "Sería una ruptura con muchas cosas"

Gabriel Rufián, primer invitado de la noche en Cara al Show, reflexiona en el programa de laSexta presentado por Marc Giró sobre los retos de la izquierda para conectar con la sociedad y, especialmente, con los jóvenes y afirma que votaría que sí a un referéndum de autodeterminación.

Gabriel Rufián revela en Cara al Show que, en muchas ocasiones, necesita salir a la calle en Madrid "con mascarilla y gorra" porque, aunque considera que es "una ciudad estupenda", cree que "el facherío está desvergonzado". Así responde el portavoz de ERC en el Congreso a una pregunta de Marc Giró, quien le plantea si ha percibido un aumento de la hostilidad en la capital durante los últimos años.

El conductor del programa de laSexta le ofrece apoyo cuando Rufián comenta que no dispone de escolta "ni seguridad de ningún tipo". "Si quieres a alguien en la retaguardia que vele por ti, llámame", bromea el humorista, intentando rebajar la tensión del momento.

Sin embargo, el tono vuelve a ponerse serio cuando Rufián asegura haber sufrido tres agresiones. "Me han calentado bien", lamenta. Según relata, una de ellas ocurrió en un acto público, durante el aniversario de un medio de comunicación: "Un tipo que iba pasado de copas me dio bien". Las otras dos sucedieron en la calle, "una de ellas, delante de la Policía". "Y no les importó mucho. Era Madrid", añade.

El dirigente político insiste también en la necesidad de construir un frente común de izquierdas, ya que asegura negarse "a que ganen los fachas". A su juicio, "la estafa de la vivienda es el principal problema de este país". Además, defiende una estrategia territorial más eficiente y recuerda que en muchas provincias "se reparten cinco diputados" y que el quinto es "casi siempre de la ultraderecha o de Vox". Para él, el motivo es claro: "Porque hay 14 izquierdas. Yo pido que vayan dos o tres".

En tono distendido, Marc Giró confiesa que el discurso le entusiasma: "", comenta entre las risas del público. "A mí, también", responde Rufián.

Pero, ¿cómo planea conseguir que la izquierda se una?, quiere saber el presentador. Conociendo todo lo ocurrido a lo largo de la Historia, y no solo de España, no parece que sea fácil de conseguir. "Desde Rosa Luxemburgo intentando unir a la izquierda", comenta entre risas. "Creo que es importante que si tienes cierta repercusión mediática o política o como se le quiera calificar porque remuevas el cotarro", responde. "Me consta que hay muchos partidos que están hablando y yo en todo lo que puedo ayudar, ayudaré", añade.

El político aprovecha la ocasión para responder a quienes dicen que la "fórmula" es "ultra": "La pureza, para el aceite de oliva". Marc le asegura que conoce a muchas personas que ni siquiera son independentistas que le han contado que "Gabriel Rufián es el único que con un discurso de izquierdas y progresista ha llegado a través de TikTok de las redes sociales" a sus hijos adolescentes que se estaban "comiendo una caca de la vaca facha", que incluso llegan a negar el Holocausto.

"Ese es mi curro, que la gente me entienda", contesta él. "Me da igual quien sea y lo que piense, el idioma que hable, la bandera que tenga, a quién vote, el barrio... me da igual. Mi curro es que me entiendan. Lo fácil en política y en la vida en general es que te aplaudan los convencidos. Aquí lo difícil es que duden", comenta.

Rufián cree que hoy en día la ideología no es importante para la juventud y reconoce que a él le gustaría que eso fuera diferente, pero tiene que ser "consciente de la realidad". "Yo soy muy de izquierdas", defiende. "¿Eso te hace menos independentista?", le lanza Giró.

"Yo votaría que sí a un referéndum de autodeterminación. Me parecería que sería una ruptura con muchas cosas y yo lo sigo diciendo. Lo digo 14 veces, sobre todo en Cataluña, que es donde más se pone en duda", asegura.

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