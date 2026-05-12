Gabriel Rufián responde a quienes le acusan de usar "fórmulas ultras": "La pureza para el aceite de oliva"

"Lo fácil en política es que te aplaudan los convencidos; lo difícil es que dude quien duda", sostiene Rufián en Cara al Show, que defiende el "sí a un referéndum de autodeterminación": "Sería una ruptura con muchas cosas".

"¿Cómo vamos a conseguir unir a la izquierda?", pregunta Marc Giró a Gabriel Rufián, primer invitado de la noche en Cara al Show. "Odio las reuniones, y es un problema porque a la izquierda le gusta estar reunida con los mismos para hablar de los mismo", bromea el político catalán, asegurando que quienes tienen "cierta repercusión mediática o política" deben "remover el cotarro". "Creo que eso se ha hecho y me consta que hay muchos partidos que están hablando y en todo lo que pueda ayudaré", señala.

Elportavoz de ERC en el Congreso reivindica además una izquierda capaz de adaptarse al nuevo escenario comunicativo. "Vengo de la 'chapa izquierdista', me lo he leído todo: El Manifiesto, El Capital, Los cuadernos de la cárcel, Lenin, Rosa Luxemburgo, Marx...", explica. Sin embargo, considera que el reto actual pasa por competir en el ámbito digital: "Hay un poder muy poderoso que es el poder digital. Mucha gente de entre 15 y 20 años no sabe quiénes somos, Marc, pero sí saben quién ese según quién con mensajes nefastos".

Marc Giró le plantea las críticas recibidas incluso desde sectores de su propio partido, donde algunos le reprochan utilizar "fórmulas ultras". "La pureza para el aceite de oliva", responde Rufián: "Soy muy impuro".

"Mi curro es que la gente me entienda", defiende. "Casi me da igual el idioma, lo que piense, la bandera que tenga o el barrio del que venga. Lo fácil en política, en la vida en general, es que te aplaudan los convencidos; lo difícil es que dude quien duda".

"Hoy en día hay muchos chavales que dudan entre votar a Vox o a una formación diametralmente diferente. La ideología ya no importa tanto, y no lo digo con alegría. Si quiero modificar la realidad creo que tengo que ser consciente de la realidad, no me hace menos de izquierdas saber esto. Yo votaría que sí a un referéndum de autodeterminación. Me parece que sería una ruptura con muchas cosas", ha concluido el político.

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