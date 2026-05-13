Gabriel Rufián denuncia haber sufrido tres agresiones en Madrid: "Una fue frente a la Policía y no le importó mucho"

Gabriel Rufián, primer invitado de la noche de Marc Giró en Cara al Show, denuncia en el programa de laSexta que, aunque "Madrid es una ciudad estupenda, el facherío está desvergonzado".

Gabriel Rufián desvela en Cara al Show que en muchas ocasiones, para salir a la calle en Madrid tiene que ir "con mascarilla y gorra", porque, a pesar de que es "una ciudad estupenda", "el facherío está desvergonzado". El portavoz de ERC en el Congreso responde de esta manera a la pregunta de Marc Giró, que quiere saber si ha notado más hostilidad en la capital en estos últimos años.

El presentador del programa de laSexta se ofrece a guardarle las espaldas cuando afirma que no tiene escolta "ni seguridad de ningún tipo". "Si quieres a alguien en la retaguardia que vele por ti, llámame", bromea el humorista para relajar tensiones.

Pero la seriedad regresa de manera inmediata al plató cuando Rufián afirma que le han agredido tres veces. "Me han calentado bien", lamenta. "Una fue en un sitio público, el aniversario de un medio de comunicación. Un tipo que iba pasado de copas me dio bien", cuenta. Las otras dos, fueron por la calle, "una de ellas, delante de la Policía". "Y no les importó mucho. Era Madrid", añade.

El político insiste en la necesidad de crear un frente común de izquierdas, porque se niega "a que ganen los fachas". "La estafa de la vivienda es el principal problema de este país. Y luego, se tendría que ir provincia a provincia a ser lo más eficiente posible", comenta. Rufián explica que en muchas provincias "se reparten cinco diputados" y el quinto, "casi siempre es de la ultraderecha o de Vox". Él cree saber el motivo: "Porque hay 14 izquierdas. Yo pido que vayan dos o tres".

Marc confiesa que se está poniendo "cachondo". "Te oigo hablar de la unión de la izquierda y se me pone morcillona", confiesa entre las risas del público. "A mí, también", responde Rufián.

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