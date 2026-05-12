Gabriel Rufián, sobre si percibe "más hostilidad" en las calles de Madrid: "El facherío está desvergonzado"

Gabriel Rufián reivindica en Cara al Show la necesidad de frenar a "los fachas" y apuesta por centrar el debate político en la vivienda. Para el portavoz de ERC, la situación actual representa "el principal problema del país".

"¿Has notado más hostilidad en las calles de Madrid?", pregunta Marc Giró a Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, y primer invitado de la noche en Cara al Show. "Es una ciudad estupenda, pero es cierto que el facherío está desvergonzado", afirma el político, que explica que suele salir a la calle "con mascarilla y gorra" para evitar ser reconocido.

"Eso son mis escoltas, porque no tengo seguridad de ningún tipo", asegura Rufián, quien recuerda que "ha sido agredido en más de una ocasión". "Tres veces, ¡me han calentado bien!", confiesa. Según relata, una de las agresiones ocurrió durante el aniversario de "un importante medio de comunicación", cuando "un tipo que iba pasado de copas" le golpeó. Las otras dos, explica, sucedieron en plena calle, una de ellas "frente a la policía". "No les importó mucho. Era Madrid", añade.

"Insistes en la necesidad de crear un frente común de izquierdas", plantea el presentador de laSexta, a lo que Rufián responde: "Me niego a que ganen los fachas, entonces creo que conviene hacer un poco de cálculo de ciencia". "Para mí el programa es vivienda, vivienda y vivienda", subraya Rufián, que califica la situación actual como "la estafa de la vivienda", a su juicio "el principal problema del país".

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