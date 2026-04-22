Eduardo Casanova desvela a Marc Giró el bar de una "mujer trans que te recibe con sus genitales en formol"

Eduardo Casanova desvela a Marc Giró su bar favorito de Japón, un local "regentado por una mujer trans que te recibe con los genitales suyos en formol": "Los enseña no como un trofeo sino como un elemento de supervivencia".

Jordi Évole y Eduardo Casanova visitan a Marc Giró en el plató de Cara al Show para hablar de Sidosa, el documental producido por el periodista y protagonizado por el actor en el que Casanova cuenta su historia tras descubrir que tenía VIH. Además, el conocido actor desvela en este vídeo al presentador un bar de Japón al que recomienda ir: "Hay un bar que es increíble".

Casanova recuerda que "en Japón todavía hay mucha represión a las personas LGTB, por no hablar de la xenofobia al VIH", sin embargo, "hay un bar precioso que lo regenta una mujer trans". "El bar y ella son un paraíso", destaca el actor en el plató, donde afirma que se le debería de hacer un documental a esta hostelera. Incluso, Marc Giró enseña a cámara una fotografía de Eduardo Casanova con la mujer trans.

"Ella se hizo la operación de cambio de sexo y te recibe con los genitales suyos en formol", explica Eduardo Casanova, que matiza en el vídeo principal de esta noticia: "Eso lo enseña ella, no como un trofeo sino como un elemento de supervivencia".

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*Puedes ver en atresplayer el programa completo de Cara al Show con Marc Giró