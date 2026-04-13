Marc Giró revela cómo se ha gestado el fichaje de Nacho Duato en 'Cara al Show': "Va a ser problemático, genial"

'Cara al Show', el nuevo programa de Marc Giró, llega con un plantel de colaboradores que promete dar que hablar, con Yolanda Ramos y Pepe Colubi poniendo el humor y un inesperado Nacho Duato "sin pelos en la lengua".

Atresmedia ha presentado este lunes en Madrid 'Cara al Show', el nuevo formato de entrevistas con el que Marc Giró aterriza en laSexta. Un programa que contará con entrevistas semanales a dos grandes figuras del ámbito cultural, social, político o deportivo.

Pero Giró no estará solo en esta nueva etapa en laSexta. A su lado estarán Yolanda Ramos y Pepe Colubi, y se suma además una de las grandes sorpresas: la incorporación de Nacho Duato, que debuta como colaborador en televisión.

Precisamente hablando sobre Duato, el presentador ha recordado una entrevista pasada con el bailarín donde quedó completamente fascinado con su personalidad. "Es un personaje que en España no existe, porque ha estado viajando, como aquello que llamamos antes de 'cosmopolita', y él lo es. Ha estado en los mejores salones y bailando para la mejor gente y también en los peores", ha destacado.

Aquella charla fue, según Giró, toda una experiencia: "Tiene una forma muy particular de contar las cosas y me tronché, también tuvimos que editar porque se enrolla como las persianas", ha destacado entre risas. Un encuentro que, según ha dejado entrever, ha sido clave para que ahora forme parte del equipo.

Para Giró, el coreógrafo es un auténtico hallazgo televisivo: "No tiene pelos en la lengua. Yo creo que va a ser problemático, va a ser genial", ha asegurando.

Además, el presentador ha dejado caer que el equipo podría ampliarse pronto, ya que "están hablando con una nueva persona", aunque todavía se encuentra en fase de negociación.