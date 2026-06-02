Candela Peña confiesa que ya no usa apps de citas: "A veces caía en el aburrimiento como se cae en Aliexpress y se compran cojines"

Marc Giró se mete en la piel de Candela Peña para preguntarle a la actriz con sus "propios términos" algunas cuestiones difíciles. La actriz responde haciendo gala de su característico sentido del humor y su habitual cercanía.

Con "candelismos". Así es como Marc Giró se dispone a hacerle a su amiga Candela Peña algunas preguntas un tanto incómodas, usando sus "propios términos". "¿Cómo van los muchachos?", quiere saber el presentador de Cara al Show. "El muchacherío", corrige ella. "Nada, jaque mate. He colgado los guantes. Me he quitado la aplicación", confiesa.

El motivo es que no quiere caer en estas apps como quien llama a la teletienda o compra en Aliexpress cojines absurdos que no le hacen falta por puro aburrimiento. "Dos meses después te llega un cojín que pone 'Milan'. ¿Sabes la goma de borrar de cuando éramos chiquititos? Pues me la he comprado en cojín", le cuenta a Giró.

También se compró la que pone 'Nata'. "Pues ahora tengo las dos. ¿Para qué mierda me he comprado yo esto?", se pregunta a sí misma.

Pues algo parecido le sucede en las apps de cita. "Aburrida en la cama pensaba: 'Ah, mira, ¿1,60 m? No. ¿Fuma? No'. Unas normas que me he puesto yo con el mundo caballero", explica. Pero ahora, ya no le queda ninguna, aunque admite que le gusta "el caballero alto" y que no sea muy "trepidante". Para que la invite al vermú y poco más.

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