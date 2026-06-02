Candela Peña desvela las instrucciones que le dio el director Gabe Ibáñez durante un rodaje: "¿Por qué insistes en ponerte tan feísima?"

Candela Peña visita el plató de Cara al Show para presentar su nueva película 'La desconocida', dirigida por Gabe Ibáñez. La actriz cuenta, con el sentido del humor que tanto la caracteriza, anécdotas del rodaje y las instrucciones del cineasta.

Candela Peña, espectacular con su look, celebra su reencuentro televisivo con su amigo Marc Giró en el plató de Cara al Show. La actriz, ganadora de tres premios Goya, visita el programa de laSexta para hablar de su estilismo, recordar junto a Giró sus tiempos como maniquí en París con Sandra Sabatés y el presentador y, por supuesto, presentar su nueva película, 'La desconocida'.

En el filme se mete por primera vez en la piel de una policía, un reto nada menor, especialmente si tenemos en cuenta que tiene que empuñar un arma como la que Marc le muestra en el programa. Aunque, según explica, no exactamente con porte marcial. "Yo he hecho una 'mosso' absolutamente deprimida, a la que yo quería que se le cayera la pistola. Ella no tenía fuerzas", comenta sobre un personaje al que define como "una señora un poco zombi funcional".

La actriz comparte varias anécdotas del rodaje y pone el foco en las constantes indicaciones del director, Gabe Ibáñez, empeñado en que cerrara la boca y dejara de señalar con el dedo. "Todo le parecía yo un truño de señora. Me decía: '¿No te has visto, Candela? ¿Por qué insistes en sacar tanto el dedito? ¿Por qué insistes en ponerte tan feísima?'", recuerda entre risas. "Como va un poquito puesta de benzodiacepinas se me caía un poquito la barbilla", escenifica. Un detalle que sacaba de quicio al director, que no dejaba de repetirle: "Candela, hija, cierra la boquita".

La conversación da entonces un giro inesperado. Tras una improvisada clase de estilo sobre cómo llevar una pistola con elegancia, Marc Giró se mete demasiado en el papel: "¡Me cago en la mar! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Venga, cabrones!". Por suerte, el momento de euforia dura poco y el presentador recupera enseguida su tono habitual.

Candela remata la escena cogiendo la pistola, acercándosela a la boca y asegurando, acompañándolo con un gesto revelador, que su personaje "estaba más para esto".

Después de ver el tráiler, Marc Giró no tarda en darle la razón. "Sales sudorosa", observa. "Qué pesada la Gaba", responde Candela, refiriéndose al director, que insistía una y otra vez en añadir más sudor a su rostro entre toma y toma. Las canas, aclara, eran maquillaje, aunque alguna tuvo que improvisarse con un Edding plateado. Y, para completar la transformación, también le tocó lavarse el pelo con Fairy.

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