El reencuentro televisivo entre Marc Giró y Candela Peña en laSexta: "¿Puedo decirte algo antes de empezar? Te extraño"

Con un abrazo giratorio y una emoción incontenible, Marc Giró y Candela Peña se reencuentran en el plató de Cara al Show, en laSexta. Ambos se han echado mucho de menos durante este tiempo sin verse, al menos, frente a las cámaras.

"Es una auténtica fuerza de la naturaleza", asegura Marc Giró antes de presentar por primera vez en Cara al Show a la gran Candela Peña. La actriz hace su entrada en el plató de laSexta como si estuviera desfilando en la Semana de la Moda de París, luciendo un conjunto que deja boquiabiertos tanto al presentador como al resto de los presentes. No es para menos: Candela se ha convertido en todo un icono de estilo. Aunque de eso hablaremos más adelante.

Tras tanto tiempo sin coincidir -al menos delante de las cámaras-, presentador y entrevistada se funden en un abrazo giratorio que eleva a Candela del suelo con la elegancia y la espectacularidad de una Sky Dancer. "Solo quiero que me cojas, ¡pero es que se me ve el culo", le advierte entre risas a su amigo.

La actriz, sin embargo, no deja de preocuparse porque nada quede al descubierto bajo la falda, mientras Marc aprovecha para retomar una de las tradiciones que comparten: comentar su estilismo como los expertos en moda que son. "Es un modelaje, pero no podemos decir marcas de ningún tipo. Todo es arte. Todo es moda, que es lo que mi cuerpo grita", explica ella.

Candela guarda sus tres premios Goya como auténticos tesoros, aunque uno de ellos acabó en el lavavajillas después de mancharse por culpa de un táper de lentejas mal cerrado durante una escapada a una casa rural. Allí celebró un peculiar Año Nuevo en febrero junto a un grupo de personas que ella misma define como "muy rarunesca". El experimento salió bien: el galardón quedó impecable, aunque perdió las pestañas postizas que la actriz le había pegado tras la gala.

Por si fuera poco, ese era precisamente el Goya que más pesaba de los tres. Y es que, según desvela Candela, cada nueva estatuilla pesa un poco menos que la anterior... aunque ella, opina, no es la más indicada para hablar "del peso del cine español", ya que llevaba seis años sin hacer cine.

Tras algunas pullitas llenas de complicidad acerca del paso del tiempo y la edad, Candela pide permiso para decir "una cosa": "Te extraño". Y por si no le queda claro, se lo dice también en catalán: "Et trobo a faltar"

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