Antonio Orozco, Isa Calderón y Yolanda Ramos, este martes con Marc Giró en Cara al Show

Antonio Orozco e Isa Calderón visitan este martes el plató de Cara al Show para charlar con Marc Giró, que también cuenta con la presencia de Yolanda Ramos, su colaboradora habitual.

Antonio Orozco visita este martes a Marc Giró en el plató de Cara al Show, en un nuevo programa que emite laSexta a partir de las 23 horas y que también contará con la entrevista a Isa Calderón. Además, Yolanda Ramos vuelve como colaboradora habitual para protagonizar su ya tradicional y surrealista sección.

No te pierdas las dos entrevistas y la sección de Yolanda Ramos, este martes a las 23 horas, en laSexta.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.