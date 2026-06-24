Marc Giró saca a perrear a Jorge Drexler al ritmo de Bad Bunny: "¿Quién va delante y quién va detrás?"

Durante la pandemia, Jorge Drexler versionó al mismísimo Bad Bunny para dar su personal estilo a su clásico 'Yo perrea sola'. Una canción que hoy baila con Marc Giró y también canta en directo en Cara al Show.

Antes que Ester Expósito, que Úrsula Corberó y que el mismímo Marc Giró, Jorge Drexler estuvo en la 'Casita' de Bad Bunny en uno de sus conciertos. Una experiencia que comparte con el presentador de Cara al Show, que no desaprovecha la oportunidad para preguntarle por su relación con el famoso cantante.

"Lo conocí personalmente en 2021. Me lo presentó Residente (de Calle 13). Fue él quien me dijo que le prestara atención", cuenta el famoso cantautor quien recuerda que él mismo hizo una versión de uno de los temas más míticos del puertorriqueño: 'Yo perreo sola'. La comenzó a interpretar durante la pandemia, rememora.

Como no podía ser de otra manera, Marc le invita a 'perrear' con él. Una escena imposible de describir con palabras. "¿Quién va delante y quién va detrás?", pregunta Drexler con picardía antes de ponerse a ello. Ninguno tiene ningún problema en ir delante, bromean.

Tras unos segundos de perreo, Drexler reflexiona: "Yo creo que a los hombres viene muy bien quitarnos ese miedo que tenemos". "¿Al sexo anal?", remata Giró. "También, pero estaba hablando más del contacto físico. Nos han enseñado que no podemos llorar, que no podemos abrazarnos", lamenta.

Giró le exige un abrazo en esos momentos al ritmo de un "me cago en la mar, no hace falta ser marica para abrazarse con un tío".

El presentador regresa en este momento a esa versión de 'Yo perreo sola' de la que hablaban anteriormente. "Me la vas a tocar en directo, perdóname", dice volviendo a tenderle una emboscada.

Y así, con su milonga, Jorge coge su guitarra. El resultado puedes verlo en el vídeo sobre estas líneas.

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