Yolanda Ramos se sincera a Marc Giró en su surrealista sección de Cara al Show: "Cuando me toque trabajar con otro jefe no sé qué voy a hacer"

"Me sigues tanto el rollo que cuando me toque trabajar con otro jefe no sé qué voy a hacer ni qué va a hacer él", afirma Yolanda Ramos a Marc Giró, con el que reflexionas sobre encontrarse a sí misma: "No me busco por lo que pueda encontrar".

Yolanda Ramos aparece en el plató de Cara al Show para reflexionar en su sección sobre la búsqueda de uno mismo. "Yo no soy psicóloga, son pensamientos míos", afirma la colaboradora del programa a Marc Giró, que destaca que es "filósofa".

"Me sigues tanto el rollo que cuando me toque trabajar con otro jefe no sé qué voy a hacer ni qué va a hacer él", asegura Yolanda Ramos entre risas a Marc Giró, que no puede contener la risa ante la sección de su colaboradora y confiesa que él tampoco sabe lo que hará con otro jefe.

Yolanda Ramos reflexiona en el vídeo principal de esta noticia sobre "encontrarse a sí mismo". "Yo no me busco ya por lo que pueda encontrar", afirma la humorista, que dibuja en su pizarra "la raya de la vida". "El individuo nace sin nada en la cabeza, pero luego se lo va poniendo la sociedad, la religión y la familia", reflexiona Ramos, que destaca: "Tú no eres quien eres sino las cosas e ideas que te han puesto en la cabeza".

De ahí, que mucha gente quiera desconectar y buscarse a sí mismo, sin embargo, Yolanda Ramos confiesa: "Si te encuentras sin ego y sin capas, soy mi perra duchada". Puedes ver su reflexión en el vídeo principal de esta noticia.

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