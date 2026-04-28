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Entrevista

Almodóvar confiesa que es "fiel cada sábado" a laSexta Xplica y lo compara con el Congreso

Aunque no es especialmente devoto de la televisión, Almodóvar hace una excepción con laSexta Xplica, que confiesa seguir "cada sábado". Entre risas, el cineasta asegura además que el debate le recuerda demasiado al Congreso.

Almodóvar confiesa a Marc Giró por qué es fan de laSexta Xplica: "Compruebo que los españoles somos incapaces de debatir"

Pedro Almodóvar reflexiona también sobre su relación con la televisión, un medio que reconoce consumir de forma limitada. "Soy poco espectador de televisión", admite. Aun así, confiesa seguir algunos programas con fidelidad.

"Cada sábado veo laSexta Xplica y compruebo, una vez más, que somos incapaces de debatir. Cada sábado veo que los españoles somos incapaces de hablar de uno en uno", señala el manchego entre risas. Una sensación que, asegura, se intensifica los miércoles al observar el Congreso: "Es aún más desmoralizador, porque es gente que te está representando".

Pese a esa visión crítica, Almodóvar reconoce que "zapea mucho" como forma de explorar contenidos diversos. Lo considera "una manera de cabalgar entre materiales distintos".

Preguntado sobre si ha recibido propuestas para trabajar en televisión, desvela que ha decidido rechazarlas. "Alguna vez nos han ofrecido un cheque en blanco, pero no quisimos hacerlo", explica.

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*Puedes ver en atresplayer el programa completo de Cara al Show con Marc Giró.

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