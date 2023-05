Rosa López recorre junto a Albert Espinosa las calles de su infancia. En uno de estos trayectos la cantante recuerda cómo visitaba las tiendas de Granada esperando que alguna tuviera ropa de su talla para una adolescente. "Era muy complicado, yo tenía una 56 de pantalón a una 38 ó 40 que tengo ahora... es muy fuerte", recuerda Rosa López, que destaca que "era un sufrimiento gratuito".

"Ir a una tienda y no poder comprarte una ropa de tu edad y tener que vestirte como una mujer mayor...", lamenta la artista, que destaca que al final iba con su madre más a "ver" porque al final no podían comprar nada porque o no le servían las tallas o era muy cara la ropa.