El consejo de David Bustamante a Daniella, su hija con Paula Echevarría: "Debe entender que somos unos privilegiados"

El artista se emociona al ver un video de sus abuelos y reflexiona: "Fue una generación que no tenía ni para calzarse, y nos ha dado la calidad de vida que disfrutamos hoy".

Después de que Albert Espinosa le mostrara un video de sus abuelos hablando de él años atrás, David Bustamante no pudo contener las lágrimas. "Cada vez que vengo aquí paso mucho tiempo con mi abuelo Ricardo, que tiene 92 años y es el único que me queda", ha confesado el cantante, quien expresó lo que echa "mucho en falta" a su abuela Isabel, su abuelo Tito y su abuela Balbi: "Eran maravillosos".

"Intento transmitirles a mi hija esa generación, aunque no quiero 'darle la brasa'. Ella debe entenderlo", ha añadido el artista. Bustamante reflexionó sobre su suerte, afirmando: "Somos unos privilegiados, ya no ella, yo lo he sido".

El cantante también ha ofrecido una emotiva reflexión sobre los ancianos: "Esa generación no tenía ni para calzarse, dormían ocho hermanos en un colchón en el suelo, no tenían suficiente comida, estaban desnutridos, y gracias a ellos tenemos la calidad de vida que hoy, a veces, intentamos destruir".

Bustamante ha destacado que esa generación "siempre tiene una sonrisa" y "es agradecida por todo". Finalmente, ha enfatizado: "Sin ellos, no tendríamos absolutamente nada de lo que tenemos ahora".