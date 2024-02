La cantante Rosa López, ganadora del primer Operación Triunfo allá por el 2001, acudía como protagonista al programa de Albert Espinosa, El camino a casa y en él recordaba su infancia y adolescencia . Desde allí, desde la barriada donde vivía con sus padres y hermanos, desde ese piso de protección oficial donde confesó ser muy feliz , revelaba una de las anécdotas más curiosas de la cantante.

"Te voy a confesar una cosa", decía Rosa, justo después de que Albert Espinosa contaba que su mejor amigo en el hospital tenía síndrome de asperger, trastorno que ocurre durante el neurodesarrollo que forma parte del llamado espectro del trastorno autista y que nada tiene que ver con la inteligencia o el cociente intelectual.

"Antes de conocer a Iñaki, que es mi chico, yo me tiré como 4 años sin tener relaciones de nada. Yo quería encontrar el amor. Y estaba coma seguro de que ahí lo iba a encontrar. El amor verdadero. Así, justo antes de conocer a Iñaki, yo le dije (a mi hermano) de ir a la Asociación Asperger de Granada para conocer a un hombre con síndrome de Asperger. No me preguntes por qué", dice Rosa. En el video podemos ver al completo cómo cuenta la cantante este momento.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de El camino a casa que laSexta emitió el pasado mayo de 2003.