Máximo Huerta se sincera sobre la violencia machista de su padre: "El seguro de vida de mi madre era yo"

En 'El camino a casa' junto a Albert Espinosa, Máximo Huerta le explicaba cómo su padre había "marcado mi vida": "Fue un hombre al que seguramente no le quisieron bien y por eso no supo querer", señala en el vídeo sobre estas líneas.

El escritor afirma que su padre era "muy rígido y violento en casa". De hecho, asegura que sus amigos decían que salía poco porque "prefería quedarme en casa vigilando a mi madre".

"El seguro de vida de mi madre era yo", defiende Máximo, que recuerda que cuando él estaba en casa "mi padre se podía cortar". Hoy en día sostiene que esa situación de "incomodidad y palabras demasiado graves" todavía le hace daño.

"Soy hijo de una familia que no se quiso", sostiene Huerta, que explica que su madre llegaba a preguntarse "cuándo se morirá tu padre", pues "eso significaba su libertad y la mía". "Cuando se oían las llaves de la puerta de mi padre, la vida cambiaba", añade el escritor, que afirma que en aquellos años "me acostumbré al miedo". Ahora, apunta, "hay dolor, pero no hay rencor".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El camino a casa.