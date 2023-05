Albert Espinosa realiza una emotiva entrevista a Fernando Tejero mientras visita su barrio de la infancia. El presentador y el actor realizan el recorrido que Tejero hacía de niño cuando salía del colegio hasta que llegaba a su casa-

En un momento dado del camino, Espinosa pregunta al actor sobre qué le preguntaría a su tía fallecida si pudiera. "Si es feliz donde está ahora, si nos ve y si está orgullosa de mí", destaca Fernando Tejero, que reflexiona sobre su tía: "Creo que le hubiera encantado ver el actor en el que me he convertido y lo que he conseguido".

"Creo que lo hubiera disfrutado muchísimo", destaca Fernando Tejero, que explica que cuando le dieron el Goya se lo dedicó a sus tíos: "Cada premio y trabajo se lo dedico y los tengo siempre muy presentes". "Confío en que ellos me están protegiendo desde el lugar donde estén", afirma.