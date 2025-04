El arrepentimiento de Rosa López por no haber sido "buena estudiante": "Con la 'buenura' no se va a ningún lado"

En este camino a casa de Rosa López (el tercero de la primera temporada), Albert Espinosa sorprendía a la cantante llevándola a su colegio. Allí la esperaba una de sus profesoras más queridas. Ambas se reencontraban con un emocionante abrazo. "Estás más alta y más delgada y yo más baja", aseguraba la docente. "Estás estupenda, más guapa que nunca", respondía Rosa.

"No paro de pensar en lo que me arrepiento de haber sido buena estudiante. Con la 'buenura' no se va a ningún lado", lamentaba la artista. "No eras tan mala. Una cosa que sí es cierta es que era buena gente, noble, callada. En el colegio no creaba conflicto", rememoraba ella.

Volvió a saber de Rosa cuando se presentó a Operación Triunfo. "Siempre pensé que quedar la primera no la beneficiaba mucho", reconocía, para después alabar su trayectoria: "Lo que ha hecho Rosa tiene muchísimo valor".

Juntas rememoraban un viaje de estudios. "Una semana sin tirarme un pedo por la vergüenza de Enrique, que estábamos enamoradas de él todas las niñas", confesaba entre risas. Para despedirse, profesora y alumna cantaban juntas 'Viento del norte', de Nando Agüeros. "Que seas tú, como has sido. Auténtica", era el último consejo de su maestra antes de marchar.

*Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de 'El camino a casa'.

